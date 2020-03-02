Где в Туле не будет электроэнергии 3 марта

С 9 до 17 часов электрики будут работать по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 62, 141,

ул. Поленова, 35,

ул. Глухополянская, 52-64, 55-а-64-б,

ул. Лобачевского, 2-62, 80,

Красноармейский пр-т, 1, 36, 38, 40,

ул. Революции, 6-б, 17,

ул. Фрунзе, 4,

ул. Ф. Смирнова, 7,

ул. Сойфера, 39, 35,

пер. Танковый, 1-12,

пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),

ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.),

ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

ул. Добролюбова, 19-51 (нечётн.), 18-48 (чётн.),

ул. Нестерова, 53-в,

ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),

ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),

ул. Панфиловцев, 54, 68, 84,

ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),

ул. Попова, 40-59,

ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),

ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),

ул. Набережная Дрейера, 60, 62,

ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 294, 296, 298, 289-а,

п. Восточный, 3-25, 25-а, 23-г, 4-а, 13-а,

Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),

ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б.