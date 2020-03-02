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Киреевская прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки

Киреевская прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки

Чтобы добиться исполнения местными чиновниками закона, правоохранителям пришлось обращаться в суд.

В конце прошлого года киреевская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления. Выяснилось, что чиновники из администрации пос. Шварцевский не приняли необходимых мер и допустили образование на территории муниципалитета стихийной свалки.

Правоохранители внесли представление об устранении нарушений главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову. После контрольной проверки выяснилось, что мусор вывезен не полностью. Сотрудники прокуратуры подали иск в суд. После этого свалку окончательно расчистили.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:31 0
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