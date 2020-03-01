В полиции не подтвердили гибель ребенка на Масленичных гуляньях в Туле

«Дети залезли на палатку с едой, чтобы увидеть как горит чучело.

Двое упали, один погиб. Следите за своими детьми!!!» — написала тулячка в сообществе «Подслушано в Туле» ВКонтакте. Информация быстро распространилась со соцсетям.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, эта информация подтверждения не нашла.

Под постом тулячки люди также оставляют скептические комментарии о штрафах за фейковые новости и призывают администраторов удалять такие сообщения.