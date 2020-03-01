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В полиции не подтвердили гибель ребенка на Масленичных гуляньях в Туле

В полиции не подтвердили гибель ребенка на Масленичных гуляньях в Туле

В соцсетях туляки активно обсуждают «происшествие», оказавшееся фейком.

«Дети залезли на палатку с едой, чтобы увидеть как горит чучело.
Двое упали, один погиб. Следите за своими детьми!!!» — написала тулячка в сообществе «Подслушано в Туле» ВКонтакте. Информация быстро распространилась со соцсетям.
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, эта информация подтверждения не нашла.
 
 
Под постом тулячки люди также оставляют скептические комментарии о штрафах за фейковые новости и призывают администраторов удалять такие сообщения.
 
 
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