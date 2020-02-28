В Туле обманутым дольщикам ЖК «Времена года» начали выдавать денежные компенсации

Свои кровные уже вернули более 40% дольщиков трех домов второй очереди комплекса

Проблемные объекты, возводимые в Тульской области с привлечением средств дольщиков, находятся под постоянным контролем губернатора Тульской области. Еще будучи и.о. главы региона летом 2016 года, Алексей Дюмин заявил, что приложит все усилия, чтобы помочь обманутым дольщикам. За это время удалось помочь более чем 2 тысячам семей.

В 2019 году в своем ежегодном Послании губернатор поставил задачу: к концу 2022 года окончательно решить проблему с достройкой домов, строительство которых началось с привлечением средств граждан, в частности по ЖК «Времена года».

По поручению главы региона был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, чтобы решить вопрос с проблемными домами компании «Фаворит», застройщика ЖК «Времена года». Алексей Дюмин лично общался с дольщиками ЖК «Времена года».

В конце января 2020 года Наблюдательный совет Фонда рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий по восстановлению прав дольщиков трех проблемных домов жилого комплекса «Времена года» (2-я очередь). Речь идет о домах №1, №2 и №3 по ул. Восточной.

По поручению губернатора было принято решение о выплате компенсации 66 дольщикам, обязательства перед которыми не исполнил недобросовестный застройщик. На эти цели направлено более 87 млн рублей из средств компенсационного фонда.

- На сегодняшний день в реестре банка-агента «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Тульской области» АО «Банк ДОМ.РФ» зарегистрировано 56 дольщиков первой очереди жилого комплекса, - пояснил министр строительства правительства Тульской области Константин Лопухов. – Получили выплаты 27 граждан. Общая сумма выплат составила 37,8 млн руб.

Туляк Сергей Лебедянцев – из числа уже получивших компенсацию:

- В феврале 2018 года мы с женой стали участниками долевого строительства компании «Фаворит». Мы внесли полную сумму за однокомнатную квартиру по договору, в котором было указано, что дом сдадут в эксплуатацию в марте 2019 года. Дом до сих пор так и не построен. Мы практически потеряли надежду вернуть свои деньги, но благодаря губернатору Алексею Дюмину нам всё компенсировали. И даже с учетом инфляции – мы получили больше на 380 тысяч рублей, чем вложили.

По словам Сергея, планы купить квартиру – а она предназначалась в подарок сыну – вновь актуальны. И даже уже есть подходящий вариант.

Алена Гордеева, руководитель регионального операционного офиса Тульский АО «Банк ДОМ.РФ» рассказала о порядке получения компенсаций:

- Наш банк является агентом Фонда. Гражданам – участникам долевого строительства, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Фонда. После регистрации надо обратиться в банк, написать заявление, представить паспорт и выписку из реестра кредиторов. Выплаты производятся в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов в банк-агент. Об этом дольщику приходит смс-уведомление. В течение 90 дней гражданин сможет снять со счета эти средства бесплатно или без комиссии перевести на счет в любой другой банк.

Анастасии Иващенко, директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Тульской области, пояснила, как рассчитывается размер компенсации:

- Компенсация рассчитывалась для квартир в домах ниже 30-процентной готовности. Размер компенсации определяется индивидуально для каждого дольщика. Цена квадратного метра устанавливается на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения. Для определения общей суммы компенсации цена за квадратный метр умножается на площадь квартиры (но не более 120 кв. м).