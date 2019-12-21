Алексей Дюмин встретился с дольщиками ЖК «Времена года»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В пятницу, 20 декабря губернатор Алексей Дюмин проинспектировал 1-ю очередь ЖК «Времена года» и пообщался с участниками долевого строительства. Здесь завершено строительство 5 домов. Многие дольщики уже получили ключи от своих квартир.

Напомним, в результате банкротства застройщика в первой очереди ЖК «Времена года» недостроенными оставались 264 квартиры (5 домов), пострадал 331 дольщик. По поручению Алексея Дюмина работа по достройке жилого комплекса была ускорена. Была создана рабочая группа под руководством председателя правительства Тульской области Валерия Шерина. Благодаря этому была достигнута договоренность с инвестором ООО «Фамилия» о завершении строительства пяти проблемных объектов первой очереди ЖК «Времена года». Также были достроены и внешние инженерные сети, включая водопроводную насосную станцию, канализационную насосную станцию и котельную.

Из 260 квартир дольщикам передано уже 197.

Алексей Дюмин сообщил, что передача оставшихся квартир остается на контроле регионального правительства. Проблемы по оставшимся 8 домам, а это порядка 800 дольщиков, планируется решить до конца 2022 года при поддержке федеральной компании «Дом.РФ». Эту задачу Алексей Дюмин обозначил и в своем послании.

Также губернатор обсудил с дольщиками вопросы развития социальной инфраструктуры района.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что в микрорайоне ведется строительство школы на 600 мест, а также детского сада на 75 мест. Их планируют построить до конца 2020 года.

- Держите этот вопрос на особом контроле. Все объекты и инфраструктура должны быть построены качественно и вовремя, - сказал Алексей Дюмин Дмитрию Миляеву.

Также губернатор обратил внимание главы администрации города на необходимость развития прилегающих территорий. Дмитрий Миляев отметил, что территория у новых домов уже благоустроена, установлена детская площадка, выполнено озеленение.

Речь шла и о доступности транспортного сообщения. По словам жителей, это один из наиболее острых вопросов. Дмитрий Миляев сообщил, что в ближайшее время для удобства пассажиров будет перенесена остановка общественного транспорта.

Также будет построен пешеходный тротуар, который свяжет два микрорайона. Он облегчит доступ к школе, детскому саду, магазинам и др.

Алексей Дюмин поручил до конца года обеспечить временный проход, чтобы людям было удобно уже сейчас попасть в соседний микрорайон, не дожидаясь начала строительного сезона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник также сообщил, что в следующем году, после завершения строительства второй очереди Восточного обхода будет проработан вопрос о создании полноценного выезда из микрорайона в обе стороны. Сейчас выехать можно только направо.

- Важно учесть все пожелания жителей. В том числе и при комплексном развитии микрорайона. Наша задача – решить проблемы дольщиков еще восьми домов в ЖК «Времена года» и «Юго-Восточный» до 2022 года. Уже сейчас необходимо предусмотреть строительство объектов бытового и медицинского обслуживания, спортивной инфраструктуры в шаговой доступности для комфортного проживания, - сказал Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин подчеркнул, что, начиная с 2016 года, правительство региона активно борется с таким явлением, как обман дольщиков. За это время удалось помочь более чем 2 тысячам семей. В 2019 году был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, чтобы достроить оставшиеся 8 проблемных домов компании «Фаворит». И к концу 2022 года эта проблема должна быть окончательно решена.