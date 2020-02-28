Житель Новомосковска накурил и напил на 12 суток ареста

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В Новомосковске Тульской области местный мировой суд рассмотрел 7 дел об административных правонарушениях в отношении гражданина Белякова. Мужчина пять раз привлекался полицией к административной ответственности за курение в запрещенных местах и дважды за употребление алкоголя.

«Во всех случаях в качестве наказания назначен штраф в размере 500 руб., общая сумма неуплаченных штрафов составила 3500 руб. Постановления не обжаловались и вступили в законную силу. Однако в установленный законом срок мужчина штрафы не оплатил», — сообщает Новомосковский городской суд.

Мужчина признал свою вину в административных правонарушениях. Суд назначил ему 12 суток административного ареста.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.