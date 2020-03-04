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В 2020 году в Тульской области будет проводиться новая кадастровая оценка земельных участков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2020 году в Тульской области будет проводиться новая кадастровая оценка земельных участков

4 марта министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев провел пресс-конференцию по основным итогам работы и задачам ведомства.

Михаил Пантелеев сообщил, что министерство уделяет большое внимание муниципальному земельному контролю (МЗК) в регионе. В 2019 году проведено более 3 тысяч контрольных мероприятий. Акцент сделан на профилактику нарушений — выдано 86 предостережений. Министр отметил, что проведение МЗК стало более эффективным в том числе за счет применения аэрофотосъемки территории и системы «Геоскан». Необходимое оборудование было закуплено по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Михаил Пантелеев

– Беспилотники позволяют эффективнее выбирать объекты для проверок, ориентировать работу на территории с высокой концентрацией нарушений. Муниципальные инспекторы получили возможность осуществлять контроль не точечно, а комплексно, то есть по всей улице или всему кварталу и только там, где действительно имеются признаки нарушений, — сказал Михаил Пантелеев.

 

По словам министра, одна из основных задач, стоящих перед ведомством, — уточнение границ Тульской области и муниципалитетов. На сегодня в ЕГРН содержатся сведения о границах нашего региона с Калужской и Липецкой областями. В прошлом году завершены работы по описанию и согласованию местоположения границы с Орловской и Рязанской областями. Границы с Московской областью будут внесены до конца года. В 2019 году в ЕГРН внесены сведения о границах 79 муниципальных образований региона, полностью эту работу планируется завершить в нынешнем году.

Михаил Пантелеев сообщил, что в 2019 году Областное БТИ завершило государственную кадастровую оценку 1,4 млн объектов недвижимости, что позволило актуализировать их стоимость в соответствии с рыночной.

В 2020 году будет проводится оценка около 900 тысяч земельных участков.

Министр заявил, что в 2019 году из федеральной собственности региону передано 149 жилых помещений. 100 квартир распределены для врачей. На основании приказа Минобороны России обеспечено принятие в собственность области 28 единиц вооружения и военной техники для установки в качестве памятников в парке «Патриот-Тула», а также более 60 единиц автомобильной техники для ГУ ТО «Тулаавтодор».

Совместно с администрацией Тулы министерство готовит три площадки площадью 106 га (по Калужскому шоссе, в пос. Плеханово, в п. Красный Хутор) для выделения около 600 участков многодетным семьям. В 2020 году будут разработаны проекты по планировке территории участков.

 
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