Жительница Чернского района жестоко избила четырехмесячного сына

В Чернском районе сотрудниками территориального отдела СУ СК России по Тульской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего».

По данным следствия, ночью 23 февраля, 28-летняя женщина несколько раз ударила кулаком по голове своего четырёхмесячного сына, причинив ему повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Подозреваемая задержана и дала показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.