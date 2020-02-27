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Жительница Чернского района жестоко избила четырехмесячного сына

Жительница Чернского района жестоко избила четырехмесячного сына

Малыш госпитализирован, причинённые повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В Чернском районе сотрудниками территориального отдела СУ СК России по Тульской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего».

По данным следствия, ночью 23 февраля, 28-летняя  женщина несколько раз ударила кулаком по голове своего четырёхмесячного сына, причинив ему повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. 

Подозреваемая задержана и дала показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:07 0
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Место
Тульская областьЧернский район

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