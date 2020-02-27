При пожаре на ул. Фучика в Туле пострадал мужчина

В 16.27 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в одной из пятиэтажек на ул. Фучика. На место происшествия были направлены пожарные расчеты и автолестница.

Добравшись до адреса за 9 минут, пожарные потушили огонь в 16.42. Сотрудники газодымозащитной службы вывели из горевшей квартиры жильца. Ещё один мужчины пострадал – по предварительной информации, он отравился угарным газом.

В результате происшествия в одной из комнат сгорели постельные принадлежности, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.