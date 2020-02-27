В Туле наградили ветеранов войны и тружеников тыла газовой отрасли

27 февраля в Тульском государственном музее оружия торжественно вручили медали участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые работали в газовой отрасли.

Ветераны и сейчас подают всем нам пример того, как надо относиться к себе и к окружающим. Досталось-то им на своем веку немало всего. Мы только можем предполагать, каково это жить в условиях войны, разрухи, всеобщей неустроенности. Они же знают это по собственному опыту. Но в их рассказах совсем нет жалоб на судьбу, на испытания. Скорее даже угадывается желание поддержать всех нас, тех, кто родился после военного лихолетья.

- Все было, — с искренней и открытой улыбкой говорит Мария Ивановна Бобранова, — и хорошее и плохое. Так и должно быть, не бывает, когда все только хорошо.

Работать наравне со взрослыми Мария Ивановна начала в колхозе уже маленькой девочкой, в 1941 году. Было ей тогда всего-то десять.

- Нас, конечно, старались направить где полегче — поливать, снопы таскать, на снегозадержание. Немец все дома пожег, жили в основном в подвалах. Школа тоже сгорела. Мы и не учились почти. Закончила четыре класса. А на деле, считай, и два. Учиться тогда начинали в девять лет. Да и что за учеба — все в одной комнате. Одному учитель объясняет одно, другому другое. Не до того было. Игрушек тоже никаких. Это сейчас куклы любые, даже говорящие. А у нас от коровы мать шерсть наберет — мячик скатает. Ребята в кости играли, которые оставались после того, как мясо сварят. Куклы тряпочные — из тряпок мать сошьет, ими и играем.

Тем не менее, повторяет она, «жили, не тужили».

- Потом подросли, начали косить, пахать, с мужиками наравне. Я косила и рожь, и овес, молотила. Так вот и прожили жизнь. И Господь нас еще бережет.

У Марии Ивановны 56 лет трудового стажа — в колхозе, совхозе. И 25 лет из них в управлении газового хозяйства. Сегодня – акционерное общество «Газпром газораспределение Тула».

Павел Григорьевич Прощалыкин начал войну под Москвой, потом был на Калининском, Воронежском, Брянском, Украинском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». Сам о себе он говорит, что родился в рубашке. Так, во всяком случае, ему с восхищением сказал когда-то доктор в госпитале.

- При взятии города Сураж я был ранен из пулемета. Очередь прошла по пояснице, но очень удачно. Я был вторым номером, а первый — чуть повыше меня. Пуля через меня прошла в него, и он даже не крикнул. А я оказался на земле. Что дальше делать? Назад? Опасно. Там подъемчик — для стрельбы самое то, буду хорошо виден. Но очень близко домик, а к нему маленькая ложбинка — след от гусеницы танка. Думаю, поползу туда. Заглядываю в окно — там уже два наших солдата. До вечера кое-как дотянул. Потом темно стало. Вдруг с нашей стороны из темноты какая-то громадина надвигается. Оказывается, кто-то едет на лошади подбирать раненых. Подъехал к домику и кричит:

— Живой кто есть?

— Есть, — отвечаю.

— Вылезай, садись.

— Нет, — говорю, — не поеду.

Он отправился дальше, а я спустя некоторое время пополз в сторону своей части. И опять под обстрел попал. Но очень удачно опять все закончилось — пули вжик, вжик, и все рядом. Только слышно, как они вонзаются в землю где-то близко ко мне.

Вот после этого случая доктор и сказал, что он родился в рубашке.

- Потом я получил воспаление легких. Немцы отступали, но днем преследовать их было совсем невозможно — авиация просто кромсала сверху. Сколько километров так прошли, не знаю. А бездорожье же. Немцы засели в населенном пункте, открыли шквальный огонь по нам. Я залег. И все, больше ничего не помню. Кто-то меня вытащил, нес на носиках, так в них и оставил. Очнулся в домике на носилках. Никого нет вокруг. Лежу и лежу. Посмотрел: печка есть. Пришел в сознание, меня озноб бьет. А на печке — теплые камушки. Залез туда, и так три или четыре дня пролежал. Потом отправили в госпиталь под Москву. Погружают нас в телятники, а январь месяц, морозно. И фронт рядом, в дороге опять налетели немецкие самолеты. Думаю, теперь точно хана будет. Разбежались по посадкам вокруг, там безопаснее. В вагон задний, недалеко от того, в котором я ехал, попал осколок от снаряда — огромная дыра. Но все опять обошлось.

Василий Евдокимович Ефремов был призван в армию в 1944 году, однако повоевать не успел.

- Наш 1927 год, кто родился во второй половине, Сталин пожалел, на фронт не стал посылать. А у меня день рождения как раз в сентябре. Вообще в семье было три брата, и все были призваны. В 1942-м, в 1943-м и я в 1944-м. Братья мои были на фронте, но все вернулись домой. Один наводил переправы во время войны, другой был связистом. А я пошел служить в 22-ю учебно-стрелковую дивизию, которая базировалась в Зарайске, недалеко от Рязани.

Служили в то время долго. Призывники 1927 года — семь лет, и еще на пять Василий Евдокимович оставался на сверхсрочную. Потом началось сокращение, и он уволился в запас.

- Трудно было очень. Зима, морозы. А обмотки тогда были, не сапоги. Холодно. Постоянные ночные подъемы — и марш-бросок на тридцать километров с полной выкладкой, это еще килограммов восемь на себе. Ложишься спать, и не знаешь, во сколько придется вставать, может уже и через несколько часов. Случай однажды у меня был. Бежали марш-бросок, а у меня у винтовки оборвался ремень, и она слетела. Дождался, когда пробегут остальные роты, и начал ногами по свежему следу разгребать снег, искать свое оружие. Хорошо, что нашел, иначе бы трибунал. Тут наши как раз сделали круг и возвращаются назад, я к ним пристроился как ни в чем не бывало.

В 1960 году Василий Евдокимович вернулся домой, устроился слесарем в «Горгаз», потом был мастером, начальником участка «Щекиномежрайгаза». В общем, одним из тех людей, которые помогали налаживать мирную жизнь. Это сейчас мы привыкли к тому, что в каждом доме есть газ, а тогда-то это было сравнимо настоящему чуду. Кругом — печки, уголь и неизменная копоть над городом.

Медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», которая была учреждена указом Президента России, были награждены также Александра Ивановна Орлова, Виктор Михайлович Лукьянов, Мария Алексеевна Гришанина, София Тимофеевна Пузанова, Лидия Гавриловна Тулина.

Вручавший награды губернатор области Алексей Дюмин поблагодарил ветеранов за вклад в жизнь общества и помощь в сохранении памяти и преемственности поколений. Сказал о том, что сегодня очень важно сохранить память о Великой Отечественной войне и передать молодежи правду о подвиге советского народа, который одержал победу над фашизмом:

- Спасибо вам за беспримерную доблесть и отвагу. За вашу несгибаемую волю и настоящую любовь к Родине. Эту любовь вы пронесли в своих сердцах через годы войны. Самоотверженно трудились, восстанавливая страну в мирное время. Были первопроходцами в газовой отрасли, становлению и развитию которой посвятили свою жизнь. Низкий вам поклон за ваш труд, за ваш подвиг, за вашу самоотдачу.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов:

- Профессия газовиков выросла в Тульской области сразу после войны. Первые газовики региона в непростых условиях начали строить газопроводы, закладывать традиции которые поддерживают многие поколения. Благодаря их труду в дома жителей региона пришёл газ. Вам удалось заложить крепкие традиции профессионального мастерства, благодаря чему «Газпром газораспределение Тула» входит в пятерку лучших в стране. На вас равняется молодежь.