Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается сильный туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением ночью 27-28 февраля на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области напоминают автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными на дороге. Следите за соблюдением скоростного режима – скорость должна позволять безопасно остановить автомобиль при внезапном появлении препятствия на дороге.

Перед поездкой обязательно проверьте исправность световых приборов, используйте противотуманные фары, обратите особое внимание на работу задних фонарей. При обгоне и перестроении обязательно включайте указатели поворота – это позволит избежать ДТП.

Выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Помните: в условиях тумана все предметы воспринимаются дальше, чем в действительности. Туман не только ухудшает видимость, но и изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного. Приближаясь к светофорам, учитывайте, что жёлтый цвет в тумане становится красноватым, а зелёный – желтоватым.

При сильном тумане обозначайте своё присутствие на дороге аварийной световой сигнализацией: мигающие оранжевые огни видны даже в густой «пелене». Если вам нужно остановиться на трассе, по возможности, сделайте это вне обочины – на примыкающей дороге, возле кафе, заправки и т. д.

Водителям и пешеходам стоит помнить: человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а в тумане пешехода можно и вовсе не увидеть. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине вне населенного пункта, обязательно должны использовать светоотражающие элементы.