В первый день весны в Туле похолодает

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А на 2 марта синоптики уже прогнозируют потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Московском регионе в первый день весны, сообщает НСН.

По словам синоптика, с субботы давление будет расти заметно, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. В первый календарный день весны ночная температура понизится, поскольку давление заметно подрастёт: -2...-7 °С ночью, а днём — 0...+5 °С и будет проглядывать солнце.

По прогнозу синоптика, 2 и 3 марта температура вновь повысится, но не исключаются незначительные осадки.