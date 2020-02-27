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В первый день весны в Туле похолодает
Фото из архива Myslo.

В первый день весны в Туле похолодает

А на 2 марта синоптики уже прогнозируют потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Московском регионе в первый день весны, сообщает НСН.

По словам синоптика, с субботы давление будет расти заметно, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков. В первый календарный день весны ночная температура понизится, поскольку давление заметно подрастёт: -2...-7 °С ночью, а днём — 0...+5 °С и будет проглядывать солнце.

По прогнозу синоптика, 2 и 3 марта температура вновь повысится, но не исключаются незначительные осадки.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:30 +6
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