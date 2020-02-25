В Тулу приедут красавицы-десантницы со всей России

Фото: rvvdku.mil.ru

Тула встречает на своей земле прекрасных представительниц воздушно-десантных войск. В нашем городе пройдёт конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола «Краса ВДВ-2020». В нём примут участие женщины-военнослужащие их разных городов страны – от Пскова до Уссурийска.

Из 12 конкурсанток жюри предстоит выбрать девушку, которая станет Красой ВДВ. Десантницы примут участие в нескольких состязаниях, продемонстрируют свою красоту, мастерство и нравственно-духовные качества.

Им предстоит стрелять из разных видов оружия, готовить кулинарные шедевры, шить одежду, а также придумывать творческие номера и танцевать. Конкурс проводится в преддверии Международного женского дня, имя победительницы станет известно 6 марта.