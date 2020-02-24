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В Тульской области с нарушениями выпекали вафли

В Тульской области с нарушениями выпекали вафли

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора привлекли виновника к административной ответственности.

Специалисты посетили с проверкой кондитерскую фабрику «Тореро» в Куркинском районе. Поводом стала жалоба потребителей на наличие в готовой продукции посторонних «примесей». 

На предприятии выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»: на производстве вафель не обеспечен контроль использования работниками специальной санитарной одежды и обуви.

Кроме того, на фабрике не соблюдается периодичность  уборки транспортеров и конвейерных линий, устройство для выпечки вафель своевременно не очищается от нагара.

По результатам административного расследования лицо, допустившее нарушение, привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:19 +7
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