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Житель Ефремова решил подвезти случайного попутчика и лишился машины

Житель Ефремова решил подвезти случайного попутчика и лишился машины

Нетрезвый мужчина угнал «пятёрку», оставленную хозяином без присмотра на заправочной станции.

В Ефремове к полицейским обратился 46-летний местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль «ВАЗ-2105».  Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, мужчина решил подвезти случайного попутчика, который возвращался домой после праздничного застолья.

Остановившись на АЗС, владелец вышел из машины для оплаты топлива, оставив ключи в замке зажигания. Пассажир пересел за руль и уехал. Полицейские оперативно обнаружили угнанную легковушку и злоумышленника. 49-летний неработающий мужчина задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 166 УК РФ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:28 +11
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