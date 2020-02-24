Житель Ефремова решил подвезти случайного попутчика и лишился машины

В Ефремове к полицейским обратился 46-летний местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль «ВАЗ-2105». Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, мужчина решил подвезти случайного попутчика, который возвращался домой после праздничного застолья.

Остановившись на АЗС, владелец вышел из машины для оплаты топлива, оставив ключи в замке зажигания. Пассажир пересел за руль и уехал. Полицейские оперативно обнаружили угнанную легковушку и злоумышленника. 49-летний неработающий мужчина задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 166 УК РФ.