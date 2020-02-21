В преддверии Дня защитника Отечества тулякам вручили медали и награды

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области День защитника Отечества всегда был и остается особенным праздником, потому что вся история нашего региона тесно связана с обороной рубежей России, укреплением её военного потенциала.

Алексей Дюмин поблагодарил ветеранов войны за ратные и трудовые подвиги. Он сообщил, что сегодня туляки проводили в последний путь солдата Великой Победы, Почетного гражданина города-героя Тулы Алексея Андреевича Швецова.

«Нынешнее поколение туляков свято хранит память о подвигах предков. Гордится их мужеством, стойкостью и несгибаемой волей. В своих делах и поступках мы все равняемся на поколение победителей. Это подтверждают успехи современной и сильной российской армии и современного и мощного тульского оружия. Мы не просто носим звание оружейной столицы, мы по праву ею являемся и городимся этим», - отметил Алексей Дюмин.

Затем состоялась церемония вручения государственных и региональных наград. Зал стоя приветствовал ветеранов, которым Алексей Дюмин вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Памятную награду получили Леонид Васильевич Буторов, Лидия Михайловна Глухова, Ким Васильевич Демидов, Николай Иванович Кульпов, Иван Егорович Литвинов, Андрей Андреевич Пхиденко, Дмитрий Николаевич Якушев.

Ордена Почета удостоены заместитель управляющего директора Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова Сергей Ильин и начальник отделения Центрального конструкторское бюро аппаратостроения Сергей Курбатский.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник отдела КБП им. академика А. Г. Шипунова Максим Круль. Почетное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» присвоено начальнику отдела Центрального конструкторского бюро аппаратостроения Борису Белугину. Медалью «Честь и мужество» награждены туляк Александр Симагин и прапорщик полиции Николай Купавцев.

Алексей Дюмин также вручил региональные награды военнослужащим и тулякам, активно участвующим в общественной жизни региона, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. Собрание завершилось праздничным концертом оркестра Росгвардии, воспитанников Тульского суворовского военного училища и творческих коллективов Тулы.