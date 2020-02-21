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На ул. Плеханова в Туле оштрафовали более 20 нелегальных торговцев
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На ул. Плеханова в Туле оштрафовали более 20 нелегальных торговцев

Сотрудники администрации Пролетарского округа провели профилактический рейд.

Во время рейда было составлено более 20 протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах. Как правило, торговцы раскладывают товар прямо на ящиках, продукция не прикрыта, на нее летит пыль, документы на товар отсутствуют, весовой контроль не ведётся, а мусор после торговли – не убирается.

Глава Пролетарского округа Сергей Шестаков отметил, что с начала года на торговцев было составлено около 250 протоколов. Согласно региональному закону, за торговлю в неустановленных местах нарушителю грозит предупреждение или штраф до пяти тысяч рублей. Сотрудники районной администрации проводят подобные рейды на постоянной основе.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:19 +6
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Люди
Сергей Шестаков
Место
Тулаулица Плеханова

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