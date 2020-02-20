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Внимание, розыск! В Суворове пропал 24-летний Павел Юлин

Внимание, розыск! В Суворове пропал 24-летний Павел Юлин

Молодой человек 6 февраля ушел из дома и до сих пор не вернулся.

К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

Павлу Юлину 24 года, проживает в городе Суворове Тульской области.

Особые приметы: небольшая татуировка на левой кисти.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Одежда: черная куртка, бордовая кофта, серые спортивные брюки, зеленые кроссовки, черная с серыми полосками шапка.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:15 +2
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Люди
Павел Юлин
Место
Тульская область

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