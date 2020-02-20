Внимание, розыск! В Суворове пропал 24-летний Павел Юлин
Молодой человек 6 февраля ушел из дома и до сих пор не вернулся.
К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».
Павлу Юлину 24 года, проживает в городе Суворове Тульской области.
Особые приметы: небольшая татуировка на левой кисти.
Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.
Одежда: черная куртка, бордовая кофта, серые спортивные брюки, зеленые кроссовки, черная с серыми полосками шапка.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 112 или
8 (800) 700-54-52.
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