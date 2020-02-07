Туляк: в районе Московского вокзала Воронка покрылась масляными пятнами

Житель Тулы по имени Сергей обратился в редакцию Myslo: он обнаружил на реке Воронке огромные масляные пятна.

Видео мужчина снял на мосту у Московского вокзала. На кадрах отчетливо видно, что пятна покрыли всю водную поверхность. Река, кстати, примерно через километр впадает в Упу.

Источник масляных пятен на данный момент неизвестен. Кто сливает в реку отходы, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.