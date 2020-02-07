новости
новости
Регистрация
Туляк: в районе Московского вокзала Воронка покрылась масляными пятнами

Туляк: в районе Московского вокзала Воронка покрылась масляными пятнами

Видео автор прислал в редакцию Myslo.

Житель Тулы по имени Сергей обратился в редакцию Myslo: он обнаружил на реке Воронке огромные масляные пятна.

Видео мужчина снял на мосту у Московского вокзала. На кадрах отчетливо видно, что пятна покрыли всю водную поверхность. Река, кстати, примерно через километр впадает в Упу.

Источник масляных пятен на данный момент неизвестен. Кто сливает в реку отходы, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:35 +5
Другие статьи по темам
Событие
масляные пятнарека воронкасливали отходы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк помог вычислить водителя, скрывшегося с места ДТП
Туляк помог вычислить водителя, скрывшегося с места ДТП
В Туле водителя Land Cruiser обвиняют в нападении на водителя скорой помощи
В Туле водителя Land Cruiser обвиняют в нападении на водителя скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.