Уроженец Новомосковска Николай Тихонов не полетит в космос

Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов, который готовился к отправке на МКС в качестве командира экипажа в этом году не попадёт в космос. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

По его словам, замена экипажа будет произведена из-за медицинских показаний. Напомним, ранее Николай Тихонов дважды готовился к отправке на орбиту. В сентябре 2017 года численность российского экипажа на МКС была сокращена, а осенью 2018 года полёт Тихонова не состоялся из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».