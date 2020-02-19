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Уроженец Новомосковска Николай Тихонов не полетит в космос
Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов не полетит в космос

Из-за медицинских показаний состав экипажа будет изменён.

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов, который готовился к отправке на МКС в качестве командира экипажа в этом году не попадёт в космос. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

По его словам, замена экипажа будет произведена из-за медицинских показаний. Напомним, ранее Николай Тихонов дважды готовился к отправке на орбиту. В сентябре 2017 года численность российского экипажа на МКС была сокращена, а осенью 2018 года полёт Тихонова не состоялся из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:35 +1
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Люди
Николай Тихонов
Место
Новомосковск

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