В центре Тулы в рейд вышел «Дорожный пристав»

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Центральном округе Тулы судебные приставы вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Цель рейда – повышение эффективности взыскания задолженности по неоплаченным штрафам за нарушения ПДД.

Во время рейда использовался аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Это устройство считывает номера автомобилей, сверяется с базой данных УФССП России по Тульской области. Если машина зарегистрирована на должника, сотрудники ГИБДД останавливают водителя, а затем судебный пристав проводит проверку на наличие задолженностей.

Погасить задолженность можно на месте – с помощью банковской карты и мобильного терминала. В рамках рейда были остановлены 14 автолюбителей-должников. Некоторые оплатили имеющиеся штрафы на месте, 10 водителей получили требования об оплате и явке к судебному приставу-исполнителю.