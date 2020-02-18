Орудуют догхантеры: Туляки сообщают об отравлении собак в Криволучье

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

Тулячка сообщила в соцсетях, что в Криволучье неизвестный травит собак. По ее словам, произошло уже несколько таких случаев.

- Вчера на ул. Волкова на глазах у моего сына, его друзей и прохожих возле магазина «Магнит» умер пес! Умер в муках. Не отпускайте своих питомцев без поводков, по возможности надевайте намордники, — предупреждает тулячка.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на основании данной публикации полиция проведет проверку в установленном законом порядке.

Отметим, что если подобные факты действительно подтвердятся, полиция может привлечь злоумышленника по уголовной статье за жестокое обращение с животными. Догхантеру может грозить от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.