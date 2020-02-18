Что ждет туляков в парке «Патриот» в День защитника Отечества

Фото из архива Myslo.

23 февраля в Туле в парке «Патриот» отметят День защитника Отечества. Для гостей подготовили насыщенную программу. Мероприятия состоятся с 11.00 до 18.00.

Конгресс-центр:

11.00 — 12.00 — бесплатный кибер-турнир в «Фабрике будущего»*

12.00 — 13.00 — бесплатное посещение Центра военно-тактических игр**

13.00 — 14.30 — кинопоказ фильма «Солдатик»

14.30 — 16.30 — мастер-класс по созданию моделей «Техника в масштабе»

Площадка у тенто-мобильного укрытия № 3:

14.30 — 16.30 — показательные выступления и мастер-классы от Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» и мастер-класс по современному мечевому бою.

Тенто-мобильное покрытие № 1:

14.30 — 16.30 — интерактивная программа «Научись спасать жизнь», выставка спасательной техники, мастер-классы, обучающие игры от Главного управления МЧС России по Тульской области.

14.30 — 16.30 — выставочная интерактивная площадка с оружием времен Великой Отечественной войны, мастер-класс по сборке/разборке автоматов Калашникова; фотосессия с оружием

16.30- 17.30 Концертная программа «Фронтовые песни»

17.30 -18.00 Угощение гостей мероприятия.

*На бесплатный кибер-турнир требуется предварительная регистрация по ссылке здесь.

**На бесплатное посещение Центра военно-тактических игр требуется предварительная регистрация по ссылке здесь.