новости
новости
Регистрация
Что ждет туляков в парке «Патриот» в День защитника Отечества
Фото из архива Myslo.

Что ждет туляков в парке «Патриот» в День защитника Отечества

Публикуем афишу мероприятий.

23 февраля в Туле в парке «Патриот» отметят День защитника Отечества. Для гостей подготовили насыщенную программу. Мероприятия состоятся с 11.00 до 18.00.

Конгресс-центр:

  • 11.00 — 12.00 — бесплатный кибер-турнир в «Фабрике будущего»*
  • 12.00 — 13.00 — бесплатное посещение Центра военно-тактических игр**
  • 13.00 — 14.30 — кинопоказ фильма «Солдатик»
  • 14.30 — 16.30 — мастер-класс по созданию моделей «Техника в масштабе»

Площадка у тенто-мобильного укрытия № 3:

  • 14.30 — 16.30 — показательные выступления и мастер-классы от Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» и мастер-класс по современному мечевому бою.

Тенто-мобильное покрытие № 1:

  • 14.30 — 16.30 — интерактивная программа «Научись спасать жизнь», выставка спасательной техники, мастер-классы, обучающие игры от Главного управления МЧС России по Тульской области.
  • 14.30 — 16.30 — выставочная интерактивная площадка с оружием времен Великой Отечественной войны, мастер-класс по сборке/разборке автоматов Калашникова; фотосессия с оружием
  • 16.30- 17.30 Концертная программа «Фронтовые песни»
  • 17.30 -18.00 Угощение гостей мероприятия.
*На бесплатный кибер-турнир требуется предварительная регистрация по ссылке здесь.
**На бесплатное посещение Центра военно-тактических игр требуется предварительная регистрация по ссылке здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:26 −12
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
парк ПатриотДень защитника Отечества

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Орудуют догхантеры: Туляки сообщают об отравлении собак в Криволучье
Орудуют догхантеры: Туляки сообщают об отравлении собак в Криволучье
В подвале поликлиники сантехники нашли труп женщины: СК начал проверку
В подвале поликлиники сантехники нашли труп женщины: СК начал проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.