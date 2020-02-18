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Юные баскетболистки «Кобры» стали чемпионками Высшего дивизиона «Центр»
Фото: https://vk.com/bkcobra.

Юные баскетболистки «Кобры» стали чемпионками Высшего дивизиона «Центр»

Поздравляем тулячек!

В Великом Новгороде завершился «Финал восьми» дивизиона «Центр» среди женщин. Победителем турнира стала команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого — «Кобра», которая в финале победила соперниц из Новгородского госуниверситета со счетом 65:63.

Тулячка Анастасия Толмасова вошла в символическую пятерку лучших игроков «Финала восьми».

MVP «Финала восьми» и его самым результативным игроком стала участница Матча звезд АСБ-2020 Алена Чернова.

Тренер «Кобры» — Ольга Житникова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:00 +2
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