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Юные баскетболистки «Кобры» стали чемпионками Высшего дивизиона «Центр»
Поздравляем тулячек!
В Великом Новгороде завершился «Финал восьми» дивизиона «Центр» среди женщин. Победителем турнира стала команда ТГПУ им.
Тулячка Анастасия Толмасова вошла в символическую пятерку лучших игроков «Финала восьми».
MVP «Финала восьми» и его самым результативным игроком стала участница Матча звезд АСБ-2020 Алена Чернова.
Тренер «Кобры» — Ольга Житникова.
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