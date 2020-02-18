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Какие дома Тулы будут обесточены 19 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 19 февраля

Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:

  • ул. Тульского Рабочего полка, 102-в,
  • ул. Кауля, 31, 25, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 16-а, 11-а,
  • ул. П. Алексеева, 21,
  • ул. Будённого, 79-а, 90, 90-а59-81 (нечётн.), 74-84 (чётн.),
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. М. Смирнова, 92, 88-а,
  • ул. Перекопская, 1,
  • ул. Галкина, 239-275, 279-285 (нечётн.), 276-268 (чётн.), 284, 292, 294, 296, 300,
  • ул. Токарева, 37,
  • ул. Нормандии Неман, 20-36 (чётн.), 34-а, 29-а, 27, 29, 37, 37/2, 37-б, 37-а,
  • ул. Писемского, 36-54 (чётн.), 37-51 (нечётн.), 45-а, 48-а,
  • ул. Гагарина, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 23-33, 32-а,
  • ул. Красина, 28-62, 66-72 (чётн.), 27-41, 45-55, 63-71 (нечётн.), 59, 35-а, 52-б,
  • ул. Марата, 180, 184-б, 67, 73,
  • ул. Баженова, 2, 4, 4-а, 4-б,
  • 2-й Парковый переулок, 20,
  • ул. Бундурина, 60, 62,
  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-91 (нечётн.), 88-а,
  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а,
  • ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72,
  • ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 61-83 (нечётн.), 85-а,
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-22, 26-36 (чётн.), 11, 13, 15, 19, 23, 25, 34-а, 9-б, 7, 19, 21,
  • ул. Комарова, 33,
  • ул. Каракозова, 49-64,
  • ул. Калинина, 110, 143,
  • ул. П. Алексеева, 7-19, 23-49 (нечётн.), 12-28, 32-62 (чётн.),
  • ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-62 (чётн.), 64-а, 57-а, 55-а, 68, 72,
  • ул. М. Смирнова, 83, 85, 68,
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 28-а,
  • ул. Чмутова, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.), 2-а, 2-б,
  • 4-й Клинской пр-д, 1, 2, 3, 4,
  • Мясново: 4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
  • 2-й Клинской пр-д,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34  (чётн.),
  • 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),
  • 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.), 16, 18, 20, 15, 7, 9,
  • 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
  • 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:54 +6
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