В Тульской области с владельца грузовика взыскали штраф в четверть миллиона рублей

На исполнении в отделе судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находилось производство о взыскании с 42-летнего местного жителя штрафа за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Мужчина исполнять свои обязательства не спешил – сотрудники УФССП России по Тульской области наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему машин Mercedes-Benz и Toyota Camry, а также двух полуприцепов Kogel.

При наличии запрета должник имеет право пользоваться имуществом, но не может его продать. Узнав о наложенных ограничениях, мужчина полностью погасил задолженность на сумму 250 тысяч рублей, после этого запрет был снят.