В Тульской области пожарные за сутки спасли 5 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Накануне в 19.08 на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» поступило сообщение о пожаре на втором этаже дома по улице Трудовые Резервы в Алексине. На место выехали четыре пожарных расчета. Специалисты газодымозащитной службы вывели из горящей квартиры трёх жильцов. В одной из комнат сгорели вещи.

Час с четвертью спустя произошёл пожар в болоховской пятиэтажке – с огнём боролись два расчёта. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, один из которых получил ожог легких. Причины пожаров устанавливаются. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:

не оставляйте без присмотра зажженные сигареты,

храните спички и сигареты в недоступных для детей местах,

не курите в постели,

будьте осторожны при курении на лестничной площадке, не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта.