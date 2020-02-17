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В Тульской области пожарные за сутки спасли 5 человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области пожарные за сутки спасли 5 человек

Пожары произошли 16 февраля в Алексине и Болохово.

Накануне в 19.08 на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» поступило сообщение о пожаре на втором этаже дома по улице Трудовые Резервы в Алексине. На место выехали четыре пожарных расчета. Специалисты газодымозащитной службы вывели из горящей квартиры трёх жильцов. В одной из комнат сгорели вещи.

Час с четвертью спустя произошёл пожар в болоховской пятиэтажке – с огнём боролись два расчёта. Сотрудники МЧС спасли двух мужчин, один из которых получил ожог легких. Причины пожаров устанавливаются. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности:

  • не оставляйте без присмотра зажженные сигареты,
  • храните спички и сигареты в недоступных для детей местах,
  • не курите в постели,
  • будьте осторожны при курении на лестничной площадке, не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта.

При обнаружении признаков пожара, запахов гари или дыма звоните в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:52 +2
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Место
Тульская областьАлексинБолохово

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