новости
новости
Регистрация
В Узловой с температурой госпитализировали двух рабочих из Китая
Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

В Узловой с температурой госпитализировали двух рабочих из Китая

По предварительным данным, недавно они приехали в Тульскую область для работы вахтовым методом.

Несколько часов назад двух работников автозавода Haval, расположенного в Узловой, госпитализировали с подозрением на коронавирус. По предварительным данным, мужчины недавно прибыли из Китая для работы вахтовым методом.

В специальных капсулах биозащиты пациентов доставили в больницу. Как уточнили в Минздраве Тульской области, симптомы заболевания были выявлены в ходе ежедневного осмотра – медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода.

После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:12 +5
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусинфекционное заболеваниеболезньгоспитализировали с подозрением на коронавирус
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области с владельца грузовика взыскали штраф в четверть миллиона рублей
В Тульской области с владельца грузовика взыскали штраф в четверть миллиона рублей
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.