В Узловой с температурой госпитализировали двух рабочих из Китая

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По предварительным данным, недавно они приехали в Тульскую область для работы вахтовым методом.

Несколько часов назад двух работников автозавода Haval, расположенного в Узловой, госпитализировали с подозрением на коронавирус. По предварительным данным, мужчины недавно прибыли из Китая для работы вахтовым методом.

В специальных капсулах биозащиты пациентов доставили в больницу. Как уточнили в Минздраве Тульской области, симптомы заболевания были выявлены в ходе ежедневного осмотра – медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода.

После госпитализации повышение температуры не зафиксировано. Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей.