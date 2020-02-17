Тульская область – на 18-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни

По сравнению с 2018 годом наш регион сдвинулся на одну позицию вниз.

Специалисты Рейтинг РИА Новости исследовали качество жизни в различных регионах России и подготовили рейтинг за 2019 год. За основу брались 70 показателей: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия и другие аспекты.

Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни занимают Москва и Санкт-Петербург. На последних строчках расположились Еврейская Автономная область, республики Карачаево-Черкесия и Тува.

Тульская область по итогам 2019 года заняла 18 место, незначительно ухудшив предыдущий результат – в аналогичном рейтинге 2018 года мы были на 17-й позиции.

Четыре региона в 2019 году поднялись в рейтинге более чем на пять позиций – это Сахалинская (46-го на 34-е место), Брянская (с 49-го на 41-е) и Томская (с 51-го на 45-е) области, а также Красноярский край (с 45-го на 38-е).