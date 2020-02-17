новости
новости
Регистрация
Когда в Центральном парке Тулы отремонтируют забор?
Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Когда в Центральном парке Тулы отремонтируют забор?

Ранее сообщалось, что работы завершатся в ноябре 2019 года. Однако подрядчик не уложился в указанные сроки.

В сентябре 2019 года в Центральном парке Тулы приступили к реставрации ограждения вдоль улицы Первомайской. «Тульские парки» сообщали, что ремонтные работы должны завершиться в конце ноября 2019 года, однако этого до сих пор не произошло.

Пресс-служба парков сообщила, что подрядчик не уложился в указанные сроки:

– По состоянию на 12 февраля в полном объеме завершены работы по устройству цокольной части ограждения из армированного железобетона и кирпичных колонн. На завершающей стадии находятся работы по монтажу металлических секций.

В связи с неисполнением подрядчиком работ в указанные сроки, учреждением ведется претензионная работа в соответствии с законодательством.

Ремонт ограждения планируется завершить в срок до 17 марта 2020 года.

Реставрацию секций и покрасочные работы произведут предстоящей весной.

ГУ ТО «Тульские парки» уточняет, что после проведения всех работ внешний облик ограждения будет восстановлен и повторит все первоначальные архитектурные решения.

 

Отметим, что подрядчиком является ИП Богданов Александр Александрович. Согласно информации с сайта госзакупок, сумма контракта с исполнителем составляет 10 060 880,59 руб. За частично выполненные работы подрядчику уже оплатили более 8 млн рублей. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 18:00 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный парк
Прочее
заборреставрация забораремонт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область – на 18-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни
Тульская область – на 18-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни
В Тульской области разыграли путевки на финал чемпионата ЦФО Школьной баскетбольной лиги
В Тульской области разыграли путевки на финал чемпионата ЦФО Школьной баскетбольной лиги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.