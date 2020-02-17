Когда в Центральном парке Тулы отремонтируют забор?

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Ранее сообщалось, что работы завершатся в ноябре 2019 года. Однако подрядчик не уложился в указанные сроки.

В сентябре 2019 года в Центральном парке Тулы приступили к реставрации ограждения вдоль улицы Первомайской. «Тульские парки» сообщали, что ремонтные работы должны завершиться в конце ноября 2019 года, однако этого до сих пор не произошло.

Пресс-служба парков сообщила, что подрядчик не уложился в указанные сроки:

– По состоянию на 12 февраля в полном объеме завершены работы по устройству цокольной части ограждения из армированного железобетона и кирпичных колонн. На завершающей стадии находятся работы по монтажу металлических секций.

В связи с неисполнением подрядчиком работ в указанные сроки, учреждением ведется претензионная работа в соответствии с законодательством.

Ремонт ограждения планируется завершить в срок до 17 марта 2020 года.

Реставрацию секций и покрасочные работы произведут предстоящей весной.

ГУ ТО «Тульские парки» уточняет, что после проведения всех работ внешний облик ограждения будет восстановлен и повторит все первоначальные архитектурные решения.

Отметим, что подрядчиком является ИП Богданов Александр Александрович. Согласно информации с сайта госзакупок, сумма контракта с исполнителем составляет 10 060 880,59 руб. За частично выполненные работы подрядчику уже оплатили более 8 млн рублей.