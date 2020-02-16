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Погода 17 февраля в Туле: облачно, но почти без осадков
Image by Pexels from Pixabay.

Погода 17 февраля в Туле: облачно, но почти без осадков

Местами на дорогах возможна гололедица.

В понедельник, 17 февраля, на территории Тульской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Как сообщает МЧС региона, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы 12-17м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха по области ночью -5…-0ºС, днем -1…+4ºС. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:32 +5
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