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Тульские фигуристы завоевали путевки на первенство России

Тульские фигуристы завоевали путевки на первенство России

Поздравляем наших ребят!

С 12 по 15 февраля в Алексине на РУТБ «Ока» прошли спортивные мероприятия II этапа X зимней Спартакиады учащихся России и межрегиональные соревнования ЦФО по фигурному катанию на коньках.

15 регионов прислали своих представителей для участия в отборочных соревнованиях на финал X зимней Спартакиады и первенства России среди юниоров, которые пройдут в марте в Красноярске и в апреле в Сочи.

Сборная Тульской области под руководством тренеров Ирины Назаровой и Владимира Измагилова успешно выступила на соревнованиях.

Наши спортсмены завоевали третье место в общекомандном зачете.

В личном первенстве бронзовым призером среди юниоров стал представитель сборной Тульской области Евгений Зенкин — учащийся областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы.

Всего восемь сотых не хватило нашей фигуристке Валерии Костиной, чтобы  подняться на третью ступеньку пьедестала.

Еще одна представительница команды Тульской области Ксения Зевахина в короткой программе заняла 4 место, но досадное падение в произвольной программе отбросило фигуристку на итоговое 7 место.

По итогам соревнований члены тульской сборной завоевали путевки на участие в финальных соревнованиях Спартакиады и первенства России.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 +6
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