В Туле директора ООО оштрафовали на 450 тысяч рублей за долги по зарплатам

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В Пролетарском округе Тулы мировой судья вынес приговор генеральному директору ООО «Дельта-Плюс». Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

«В ходе судебного заседания установлено, что у организации за период времени с 11.07.2017 по 17.06.2018 перед 55 сотрудниками образовалась задолженность по зарплате и компенсациям за неиспользованный отпуск при увольнении на общую сумму более 7 млн рублей, которая не была выплачена несмотря на наличие денежных средств на счетах организации», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции государственного обвинителя суд назначил руководителю ООО штраф в размере 450 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.