В Туле директора ООО оштрафовали на 450 тысяч рублей за долги по зарплатам
В общей сложности, руководитель не выплатил сотрудникам более 7 млн рублей.
В Пролетарском округе Тулы мировой судья вынес приговор генеральному директору ООО «Дельта-Плюс». Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
«В ходе судебного заседания установлено, что у организации за период времени
С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции государственного обвинителя суд назначил руководителю ООО штраф в размере 450 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.