Тульские врачи о страхе, современных пациентах и любви к работе

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мы поговорили с теми, кто в этом году получил награды правительства региона, и узнали, почему они преданны профессии.

Ольга Ефремова, старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных Тульской детской областной клинической больницы:

– В нашем отделении лежат дети с различными заболеваниями и те, от кого отказались родители. И самое приятное для нас – когда люди забирают отказничков, а потом попадают к нам уже со своими детьми и рассказывают, как у приемных детей сложилась жизнь. Таких историй много, и почти со всеми такими мамами я поддерживаю контакт.

Мои пациенты – особенные. В детское отделение я устроилась сначала только из-за удобного графика, до этого всегда работала со взрослыми. И, впервые оказавшись в детской больнице, даже немного насторожилась:

как быть, если пациенты ничего не говорят, не жалуются, не могут объяснить, как себя чувствуют, как их понять?

Но потом поняла, что они лучшие! Так что я осталась работать в отделении почти на 20 лет и не собираюсь менять его ни на какое другое.

Я не оставляю работу ни на час своей жизни и никогда не отключаю телефон: пациентам нынешним и бывшим может понадобиться моя помощь или молодым коллегам нужен мой совет. Порой неотвеченный звонок может стоить жизни. В нашем отделении нельзя медлить: иногда мама выносит на руках посиневшего ребенка, и ты за долю секунды должен принять решение. Но, несмотря на всё это, я люблю свою работу. Единственное, чего не хватает в последнее время, – доверия и уважения мам. Сейчас многие мамы ищут диагнозы и методы лечения в интернете, и зачастую мнение неизвестного человека, пишущего на форуме, считают выше мнения врача. Это порой мешает и обижает.