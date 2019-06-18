Тульские врачи о страхе, современных пациентах и любви к работе
В День медработника Myslo встретился с лучшими медиками Тульской области.
Мы поговорили с теми, кто в этом году получил награды правительства региона, и узнали, почему они преданны профессии.
Ольга Ефремова, старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных Тульской детской областной клинической больницы:
– В нашем отделении лежат дети с различными заболеваниями и те, от кого отказались родители. И самое приятное для нас – когда люди забирают отказничков, а потом попадают к нам уже со своими детьми и рассказывают, как у приемных детей сложилась жизнь. Таких историй много, и почти со всеми такими мамами я поддерживаю контакт.
Мои пациенты – особенные. В детское отделение я устроилась сначала только из-за удобного графика, до этого всегда работала со взрослыми. И, впервые оказавшись в детской больнице, даже немного насторожилась:
как быть, если пациенты ничего не говорят, не жалуются, не могут объяснить, как себя чувствуют, как их понять?
Но потом поняла, что они лучшие! Так что я осталась работать в отделении почти на 20 лет и не собираюсь менять его ни на какое другое.
Я не оставляю работу ни на час своей жизни и никогда не отключаю телефон: пациентам нынешним и бывшим может понадобиться моя помощь или молодым коллегам нужен мой совет. Порой неотвеченный звонок может стоить жизни. В нашем отделении нельзя медлить: иногда мама выносит на руках посиневшего ребенка, и ты за долю секунды должен принять решение. Но, несмотря на всё это, я люблю свою работу. Единственное, чего не хватает в последнее время, – доверия и уважения мам. Сейчас многие мамы ищут диагнозы и методы лечения в интернете, и зачастую мнение неизвестного человека, пишущего на форуме, считают выше мнения врача. Это порой мешает и обижает.
Алексей Мишустин, заведующий первым травматолого-ортопедическим отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина:
– Мой выбор профессии решил случай: в юношеском возрасте я попал в больницу на операцию, и атмосфера там мне так понравилась, что я решил стать врачом. Работаю травматологом-ортопедом 23 года, но до сих пор помню первые дни в профессии. Было страшно, ну а какие эмоции могут быть, когда ты видишь артериальное кровотечение? Об этом писали и Чехов, и Булгаков. Здесь другого не дано.
Всегда старался делать что-то такое, чего не делают многие коллеги. Например, мы стараемся оказывать хирургическую помощь пожилым пациентам при переломах. При консервативном лечении перелома тазобедренной кости 80% возрастных пациентов умирают в первые полгода после травмы. После проведения операции в первые три дня 80% таких пациентов выживают и встают на ноги.
Однажды мы провели такую операцию 97-летней бабушке, а через два года она пришла к нам на прием своими ногами! Ради таких случаев стоит работать.
Иногда думаешь, вот ушел бы в бизнес, получал бы много денег. А потом встречаешь людей, которые благодарят тебя за то, что ты поставил их на ноги, и понимаешь, почему столько лет в медицине.
Есть и тяжелые моменты, когда в силу сложности травмы не можешь помочь человеку или когда после операции начинаются осложнения. Мы переживаем за пациентов, и такая эмоциональная нагрузка тяжелее физического труда. Именно из-за нее часто уходят из профессии опытные пожилые врачи.
Александр Протасеня, заместитель главного врача по детству (главный внештатный специалист-неонатолог) Тульского областного перинатального центра:
– Врачом я решил стать еще в школе и тогда уже начал работать с детьми: в старших классах был вожатым в лагерях, занимался общественной деятельностью. Так что когда узнал, что после лечебного факультета можно выучиться на педиатрию, сразу решился. А потом стал еще и неонатологом.
Работа отнимает почти всё время, но плюсов в ней, несомненно, больше. Эмоциональная отдача от того, что ты помогаешь детям, перекрывает весь негатив. Его, кстати, в последнее время много. У современного общества странный, необоснованный и иногда даже неосознанный враждебный настрой по отношению к врачам. И ты должен не только хорошо выполнять свои обязанности, но и преодолевать этот барьер.
Я работаю в медицине 10 лет, начинал еще медбратом, когда учился в университете. При этом я молодой человек, выгляжу современно, но работе это не мешает.
Восприятие внешности всегда сводится на нет, когда люди видят, как ты работаешь и что делаешь для ребенка.
Сейчас прогрессивное время, и мне кажется, что внешним видом уже никого не удивишь. Создавать впечатление гораздо лучше профессионализмом, желанием учиться и работать.
Сейчас в Тульской области очень мало неонатологов, и большинство из них – это молодые врачи. Но, несмотря на возраст, каждый из них по-настоящему грамотный специалист, полный энтузиазма, который хочет постоянно развиваться и помогать людям.
Наталия Мельник, главная медицинская сестра детской инфекционной больницы №2 г. Тулы:
– В медицине я с 1982 года, и мне нравится моя профессия. потому что каждый день я могу помогать людям, делаю их жизнь чуточку проще. В основном я занимаюсь организационными вопросами, но еще много помогаю детям-инвалидам. Я всегда на связи с их мамами, которые порой просто не могут обойтись без помощи даже в элементарных для многих людей вопросах. Одни привязаны к лежачим детям, другие с трудом могут собрать справки с маломобильным подростком. И я помогаю им в этих вопросах: оформить недостающие документы, сдать анализы... В жизни ведь всякое случается.
Тяжело ли психологически работать с инвалидами? Конечно, к недугу, доставляющему такой дискомфорт, нельзя привыкнуть.
И я уверена, что в медицине равнодушным быть нельзя, иначе ты станешь плохим специалистом.
Дети вокруг все разные, и моя задача – сделать так, чтобы всем им было комфортно в больнице. Одним хочется пошуметь и побегать, другие, наоборот, не выносят шума и хорошо чувствуют себя в тишине. И сейчас у нас есть такие комнаты, в которых могут комфорт-но ждать приема любые малыши. Другой вопрос – как готовят в столовой, пекут ли вкусные плюшки... Из всех этих мелочей и строится наша работа. Но, скажу из опыта, самое главное для ребенка – мама. Если она рядом, он справится со многим и найдет в себе силы победить болезнь. Поэтому мы делаем всё, чтобы они проводили время вместе.
Инна Каракаш, старший врач оперативного отдела Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи:
– Всю свою жизнь я работаю на скорой помощи. Моя мама – педиатр, она много рассказывала о своей работе, и у меня никогда не было сомнений, что я тоже свяжу свою жизнь с медициной.
Сейчас помимо выездов в составе бригады скорой помощи, где я общаюсь один на один с пациентом и сама принимаю решения, прибавилась работа врача оперативного отдела.
Это совсем другая ответственность. Мы координируем и помогаем решать проблемы выездным бригадам и бригадам центра медицины катастроф. И наша основная задача – быть максимально оперативными, собранными и уметь в любой ситуации оставаться с холодной головой.
То есть мы отвечаем уже не за себя, а за всех диспетчеров, бригады и порой даже лечебные учреждения сразу.
При этом у нас совсем нет времени на долгое обдумывание решений – любое промедление может стоить человеческой жизни.
Но при этом только врач может понять, какую эйфорию мы испытываем, когда видим результат своей работы: когда человек жив или сумел избежать непоправимых последствий для здоровья.
Это желание помогать людям удерживает меня в профессии 19 лет, несмотря ни на что. И это не громкие слова, а чистая правда. Я счастливый человек, потому что могу с уверенностью сказать, что по-настоящему люблю свою работу.