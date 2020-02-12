новости
новости
Регистрация
В Тульской области двое детей пострадали в ДТП из-за лишенного прав пьяного отца
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области двое детей пострадали в ДТП из-за лишенного прав пьяного отца

Мать в это время находилась на пассажирском сиденье автомобиля.

Вечером 10 февраля на 66-м км автодороги «Чернь-Медведки» (Каменский район) произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. По предварительной информации, пьяный 34-летний отец несовершеннолетних совершил выезд на встречку и там его «семерка» врезалась в «пятнашку».
 
«В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автомобиля «ВАЗ-21074», мальчик 2014 года рождения и девочка 2016 года рождения, которые в момент происшествия находились на заднем сиденье автомобиля (специальные детские удерживающие устройства отсутствовали), госпитализированы с различными травмами», — сообщает региональная Госавтоинспекция.
 
 
Мать в момент ДТП находилась на пассажирском сиденье. В ГИБДД отмечают, что эта многодетная семья с 2017 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
 
Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах). 
 
Глава семьи судим в 2019 году по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:02 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПв ДТП пострадали дети
Место
Тульская областьКаменский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пельмени, которые можно есть!
Пельмени, которые можно есть!
В Тульской области стартовал конкурс «Наличники самого маленького города России»
В Тульской области стартовал конкурс «Наличники самого маленького города России»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.