В Тульской области двое детей пострадали в ДТП из-за лишенного прав пьяного отца

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Мать в это время находилась на пассажирском сиденье автомобиля.

Вечером 10 февраля на 66-м км автодороги «Чернь-Медведки» (Каменский район) произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. По предварительной информации, пьяный 34-летний отец несовершеннолетних совершил выезд на встречку и там его «семерка» врезалась в «пятнашку».

«В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автомобиля «ВАЗ-21074», мальчик 2014 года рождения и девочка 2016 года рождения, которые в момент происшествия находились на заднем сиденье автомобиля (специальные детские удерживающие устройства отсутствовали), госпитализированы с различными травмами», — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мать в момент ДТП находилась на пассажирском сиденье. В ГИБДД отмечают, что эта многодетная семья с 2017 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах).

Глава семьи судим в 2019 году по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).