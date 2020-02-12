В интернете незаконно использовали товарный знак тульского «Арсенала»
После вмешательства прокуратуры страницы сайтов заблокированы на территории РФ.
Генеральный директор тульского «Арсенала» обратился в прокуратуру Центрального района Тулы с жалобой на нарушение требований законодательства о защите информации.
В ходе проверки в интернете были выявлены два сайта с информацией об онлайн-продаже билетов на матчи с участием футбольной команды «Арсенал». При этом без получения разрешения от правообладателя использовался товарный знак.
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления с просьбой признать указанную выше информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
«Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены, в настоящее время страницы сайтов заблокированы», — сообщил Myslo представитель прокуратуры.
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