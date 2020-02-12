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Туляки могут выбрать общественные пространства, которые отремонтируют в 2021 году

Туляки могут выбрать общественные пространства, которые отремонтируют в 2021 году

Голосование на сайте администрации города продлится всего неделю.

Туляки с 12 по 18 февраля могут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2021 году.

Исходя из предложений жителей муниципальные общественные комиссии выбрали кандидатов на благоустройство. Их всего семь:

  • Тула, ул. Советская, 2 (площадь перед Городским концертным залом, ост. «Ул. Мосина»);

  • Тула, общественное пространство на пересечении ул. Энгельса и ул. Каминского, напротив завода «Октава»;

  • Тула, общественное пространство около дома №35 по ул. Галкина (Молодежный бульвар);

  • Тула, общественное пространство у входа в ЦПКиО им. П. П. Белоусова по ул. Жаворонкова;

  • территория между д. №3, корп. 3, №3, корп. 4 по ул. Кауля и д. №7-а по ул. Новомосковской;

  • сквер «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» между д. №8, 10 по ул. Пушкина в пос. Косая Гора;

  • территория напротив дома №10 по ул. Кирова и д. №125 по ул. Епифанской.

В общественных пространствах, которые получат больше всего голосов, пройдет благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2024 годы».

Проголосовать можно на сайте администрации города Тулы на стартовой странице в разделе «Полезные ссылки». Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:45 0
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