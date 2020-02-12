В Щекинском районе случайно поймали угонщика

Инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2105 всего лишь для проверки документов.

В Щекинском районе экипаж дорожно-патрульной службы остановил для проверки отечественную «пятерку». Неожиданно выяснилось, что 23-летний житель Тепло-Огаревского района находится за рулем автомобиля незаконно, так как он ему не принадлежит. Мужчина якобы взял машину знакомого матери, чтобы покататься.

«По предварительным данным, умысел на угон возник у подозреваемого после того, как владелец транспортного средства отказал ему в просьбе дать машину для временного использования в личных целях», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отделении полиции «Тепло-Огаревское» проводят мероприятия по выяснению всех деталей неправомерного завладения автомобилем. Подозреваемый признался в содеянном.