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В Туле появится новый научно-образовательный центр
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле появится новый научно-образовательный центр

Он будет создан для развития взаимодействия между наукой и бизнесом.

В областной столице состоялась научно-практическая конференция, посвящённая Дню российской науки. Замминистра промышленности и науки Тульской области Олег Федосов поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником.

Он отметил, что опорный вуз ТулГУ и предприятия региона вносят весомый вклад в развитие оборонной промышленности, химии, металлургии, машино- и приборостроения, радиоэлектроники:

– Сегодня перед нами стоят важнейшие задачи по развитию науки, построению инновационной экономики, основанной на знаниях и высоких технологиях, по поддержке молодых ученых и перспективных исследований. От их успешного решения будет зависеть динамичный рост конкурентоспособности региона и благосостояния наших граждан, – отметил Олег Федосов. 

По словам замминистра, в рамках нацпроекта «Наука» в Тульской области учреждены премии и гранты для поддержки молодых ученых и исследователей. В этом году планируется создание научно-образовательного центра для развития кооперации между наукой и бизнесом. Он будет организован по поручению губернатора Алексея Дюмина при участии крупных госкорпораций, ведущих вузов, исследовательских и проектных институтов и предприятий страны и региона. 

На конференции состоялось награждение победителей региональных конкурсов «Инженер года 2019» и «Лучший изобретатель Тульской области 2019». Дипломами, медалями и памятными знаками были отмечены 30 специалистов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:16 −1
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