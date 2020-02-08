«Перекрёсток» вместо «Карусели»

Вместо гипермаркета «Карусель» в Новомосковске появится супермаркет «Перекрёсток» большого формата, сравнимого по площади и ассортименту с гипермаркетом.

«Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии Х5 Retail Group, которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей. Наиболее подходящими форматами для этого сегодня являются «магазины у дома» и супермаркеты, в которых X5 занимает лидирующие позиции и продолжает фокусироваться на их дальнейшем развитии во всех регионах присутствия, в то время как миссия гипермаркетов во всем мире теряет популярность в связи с изменением покупательских предпочтений и модели поведения. На 31 декабря в Тульской области действовало 237 магазинов «Пятёрочка» и 6 супермаркетов «Перекрёсток», – пояснили в пресс-службе Х5 Retail Group.

Сегодня – 8 февраля - последний день работы гипермаркета.

Новый «Перекрёсток» откроется в середине второго квартала 2020 года. Площадь торгового зала будет около 2000 кв. м. Ассортимент будущего супермаркета включит в себя 15000 наименований новых и уже хорошо знакомых покупателям гипермаркета товаров. В новом магазине будет расширенное предложение молочной и мясной гастрономии, большой выбор хлебобулочных и кондитерских изделий, фруктов и овощей, а также готовой еды и продуктов для здорового образа жизни. Ассортимент выпечки пополнит пицца, приготовленная прямо в магазине. В магазине также будет зона кафе.

Менять привычную бонусную карту покупателям гипермаркета не потребуется. В декабре прошлого года «Перекрёсток» и «Карусель» объединили свои программы лояльности. Накапливать и использовать бонусные баллы можно по одной карте в магазинах обеих торговых сетей. Например, баллы «Клуба «Перекрёсток» начисляются при покупке всех товаров, включая участвующие в акциях. Участникам «Семейного клуба» начисляются дополнительные баллы за покупку детских товаров и действует скидка 10% в выходные дни. По будням в утренние часы аналогичная скидка предоставляется пенсионерам.

В «Перекрёстке» будут работать уже знакомые покупателям гипермаркета кассы самообслуживания, которые позволяют быстро и легко оплачивать покупки, особенно в часы пик.

Персоналу гипермаркета предложили трудоустройство не только в открывающемся «Перекрёстке», но и в других магазинах X5. 70 из них уже согласились продолжить работу в новом супермаркете.

Стоит отметить, что такая трансформация, которая ожидает Новомосковскую «Карусель», с успехом прошла уже в нескольких регионах: в Санкт-Петербурге, Москве и Старом Осколе Белгородской области.