новости
новости
Регистрация
Пациентов тульских больниц навестят волонтеры-медики
Фото: волонтеры-медики.рф

Пациентов тульских больниц навестят волонтеры-медики

Тульские медучреждения присоединятся к акции, приуроченной ко Всемирному дню больного.

В России стартовала добровольческая акция по поддержке пациентов медицинских учреждений. Ее организаторами выступают члены общественного движения «Волонтеры-медики» и Минздрав России. Акция приурочена ко Всемирному дню больного (11 февраля).

Волонтеры-медики отправятся в медицинские учреждения по всей России, чтобы помочь в уходе за больными, организовать для них досуг, поднять настроение и мотивировать на выздоровление.

Добровольцы планируют провести праздничные концерты и вручить пациентам художественные открытки, для создания которых организовали специальный конкурс. Также будут работать школы здоровья, где специалисты расскажут о профилактике различных заболеваний.

С добровольцами-медиками сотрудничают 560 медицинских учреждений по всей России, в их числе больницы, поликлиники, станции скорой помощи, дома ребенка, госпитали ветеранов войн, хосписы. Добровольческую помощь в них оказывают более 7000 человек.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:11 +6
Другие статьи по темам
Событие
волонтеры-медикидобровольческая акцияВсемирный день больноготульские больницы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Зареченском районе Тулы 9 февраля ограничат стоянку транспорта
В Зареченском районе Тулы 9 февраля ограничат стоянку транспорта
В тульском Concert Hall выступит певица Мара
В тульском Concert Hall выступит певица Мара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.