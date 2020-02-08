Пациентов тульских больниц навестят волонтеры-медики

Фото: волонтеры-медики.рф

В России стартовала добровольческая акция по поддержке пациентов медицинских учреждений. Ее организаторами выступают члены общественного движения «Волонтеры-медики» и Минздрав России. Акция приурочена ко Всемирному дню больного (11 февраля).

Волонтеры-медики отправятся в медицинские учреждения по всей России, чтобы помочь в уходе за больными, организовать для них досуг, поднять настроение и мотивировать на выздоровление.

Добровольцы планируют провести праздничные концерты и вручить пациентам художественные открытки, для создания которых организовали специальный конкурс. Также будут работать школы здоровья, где специалисты расскажут о профилактике различных заболеваний.

С добровольцами-медиками сотрудничают 560 медицинских учреждений по всей России, в их числе больницы, поликлиники, станции скорой помощи, дома ребенка, госпитали ветеранов войн, хосписы. Добровольческую помощь в них оказывают более 7000 человек.