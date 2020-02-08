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В Зареченском районе Тулы 9 февраля ограничат стоянку транспорта

В Зареченском районе Тулы 9 февраля ограничат стоянку транспорта

Это связано с проведением торжественных мероприятий на площади адмирала Руднева.

В воскресенье, 9 февраля, на площади адмирала В. Ф. Руднева в Зареченском районе Тулы пройдут торжественные мероприятия, посвященные 116-й годовщине подвига крейсера «Варяг».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для обеспечения безопасности дорожного движения, с 8.00 до 14.00, на ул. Октябрьской, на участке, прилегающем к площади, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:13 +1
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