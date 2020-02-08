В Зареченском районе Тулы 9 февраля ограничат стоянку транспорта
Это связано с проведением торжественных мероприятий на площади адмирала Руднева.
В воскресенье, 9 февраля, на площади адмирала В. Ф. Руднева в Зареченском районе Тулы пройдут торжественные мероприятия, посвященные 116-й годовщине подвига крейсера «Варяг».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, для обеспечения безопасности дорожного движения, с 8.00 до 14.00, на ул. Октябрьской, на участке, прилегающем к площади, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.
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