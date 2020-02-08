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Нерадивая мать из Суворова отправится на обязательные работы

Нерадивая мать из Суворова отправится на обязательные работы

Женщина задолжала своим дочерям более 300 тысяч рублей алиментов.

По решению суда 29-летняя жительница Суворова обязана платить алименты на содержание двоих несовершеннолетних дочерей. Долгое время она уклонялась от исполнения своих обязательств – сумма задолженности превысила 300 тысяч.

Судебные приставы составили в отношении женщины административный протокол. По результатам рассмотрения материалов дела суд назначил неплательщице 80 часов обязательных работ. Если после отбытия наказания нерадивая мать не погасит задолженность, ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:19 +3
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