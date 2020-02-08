Туляк Михаил Придонов отметил 80-летие со дня принятия воинской присяги

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В армию наш земляк был призван в 1939 году. В начале войны попал в плен и пробыл в немецких концлагерях до мая 1945 года.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Придонович Придонов 6 февраля отметил круглую дату – 80-летие принятия воинской присяги. С этим знаменательным днём его поздравил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Михаил Придонович родился 21 ноября 1921 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). В 1939 году был призван в армию с 1 курса Строительного архитектурного института, после начала Великой Отечественной войны окончил курсы младших лейтенантов связи.

В начале осени 1941 года под Днепродзержинском Михаил Придонов вместе с другими военными попал в окружение. Несколько недель они пробирались к советским частям, но 17 октября немцы возобновили наступление и Михаил Придонов оказался в плену.

Молодой связист пытался сбежать, но был схвачен. За отказ сотрудничать с немцами его отправили в концлагерь Гросс-Розен, затем — в Маутхаузен. За четыре дня до Победы, 5 мая 1945 года концлагерь взяли под контроль войска союзников и пленники были освобождены.

После войны Михаил Придонов работал художником-мультипликатором, оформителем и графиком, издал несколько мемуарных, художественных и публицистических книг, которые с удовольствием презентует своим гостям.