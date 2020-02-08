Над Тулой взошла «снежная» Луна

Полнолуние в феврале называют «снежным». Это будет одно из самых эффектных полнолуний в году, так как Луна сильно приблизится к Земле.

Астрологи назвали «снежную» Луну 2020 года суперлунием (неформальное название астрономического явления, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, благодаря этому с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно). Луна на небосклоне кажется больше и светит значительно ярче, чем в любое другое время.

А еще астрологи говорят, что если загадать желание и смотреть при этом на «снежную» супер Луну, то желание сбудется. Попробуем?