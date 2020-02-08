новости
новости
Регистрация
Над Тулой взошла «снежная» Луна

Над Тулой взошла «снежная» Луна

Пик полнолуния придется на 10.33 воскресенья 9 февраля 2020 года

Полнолуние в феврале называют «снежным». Это будет одно из самых эффектных полнолуний в году, так как Луна сильно приблизится к Земле.

Астрологи назвали «снежную» Луну 2020 года суперлунием (неформальное название астрономического явления, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, благодаря этому с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно). Луна на небосклоне кажется больше и светит значительно ярче, чем в любое другое время.

А еще астрологи говорят, что если загадать желание и смотреть при этом на «снежную» супер Луну, то желание сбудется. Попробуем?

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:09 +9
Другие статьи по темам
Событие
полнолуниесуперлуниеснежная Луна
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нерадивая мать из Суворова отправится на обязательные работы
Нерадивая мать из Суворова отправится на обязательные работы
Приемная кампания – 2020: во сколько обойдется учеба в тульских вузах и где дадут отсрочку от армии
Приемная кампания – 2020: во сколько обойдется учеба в тульских вузах и где дадут отсрочку от армии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.