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В Туле водителя Land Cruiser обвиняют в нападении на водителя скорой помощи
Фото из архива Myslo.

В Туле водителя Land Cruiser обвиняют в нападении на водителя скорой помощи

По информации Myslo, сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств изложенного выше события.

В социальной сети разыскивают очевидцев конфликта, произошедшего 7 февраля с участием водителя Toyota Land Cruiser белого цвета и автомобиля скорой. Из объявления следует, что бригада медиков приехала по вызову к одному из домов по ул. Колетвинова. Два фельдшера ушли, а водитель спецавтомобиля остался ждать их возле машины, так как пациенту могла потребоваться экстренная госпитализация.
 
Через некоторое время к водителю подошел вышедший из Toyota мужчина и якобы в грубой форме потребовал убрать скорую. По словам автора, водитель скорой отказался и объяснил причину, но был избит. После этого внедорожник уехал. Кроме того, в тексте указано, что своим поступком водитель иномарки вывел из строя одну бригаду скорой.
 
По информации Myslo, сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств изложенного выше события. По предварительным данным, водитель скорой не получил серьезных травм и в настоящее время находится на смене. Оба участника конфликта уже опрошены.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:49 +11
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