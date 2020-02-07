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В Тульской области пьяный мужчина сам сломал ногу и написал заявление в полицию на зятя
Фото: s.om1.ru.

В Тульской области пьяный мужчина сам сломал ногу и написал заявление в полицию на зятя

Теперь ему грозит уголовная ответственность за ложный донос.

В Суворове Тульской области полиция выясняет обстоятельства заведомо ложного доноса. В преступлении подозревается местный 62-летний житель. Недавно мужчина написал заявление, что зять избил его и сломал ногу, но стражи порядка пришли к выводу, что это неправда.
 
«По предварительным данным, заявитель получил травмы, находясь, предположительно, в состоянии опьянения, в результате падения, не связанного с действиями зятя пострадавшего. Мужчина признался в заведомо ложном доносе. Сейчас в отделе МВД проводится процессуальная проверка и выясняются детали случившегося», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Стоит отметить, что заявитель был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной законом за заведомо ложный донос.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:04 +6
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