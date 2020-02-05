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В Сочи на туляка завели уголовное дело за кражу сноуборда

В Сочи на туляка завели уголовное дело за кражу сноуборда

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Полиция города Сочи завела уголовное дело на 35-летнего туляка за кражу. По предварительным данным, в одном из отелей наш земляк украл у жителя Таганрога сноуборд. Инцидент случился в лыжной комнате. Общая сумма ущерба составила 25 000 рублей.

Картину происшествия помогли восстановить записи с камер видеонаблюдения, которые просматривали полицейские. Личность и местонахождение вора установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В итоге туляка задержали на одной из улиц Сочи.

Как сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи, в беседе с правоохранителями подозреваемый сознался в совершении кражи. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Туляку грозит лишение свободы до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:43 +2
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