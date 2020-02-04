Погода в Туле 5 февраля: без осадков, морозно и ветрено

Синоптики обещают облачность с прояснениями и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 9 до 4 градусов мороза, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.