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В Тульской области более 7000 детей получат новую ежемесячную выплату
Фото пресс-службы правительства Тульской области и с сайта pixabay.com.

В Тульской области более 7000 детей получат новую ежемесячную выплату

Семья с ребенком от 3 до 7 лет со среднедушевым доходом не более 10 621 руб. в 2020 году сможет оформить ежемесячную выплату на ребенка в размере 5213,50 руб.

На еженедельном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили введение в регионе ежемесячной выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Ее будут получать семьи, находящиеся в сложной финансовой ситуации.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть дополнительные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплату получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте за II квартал предыдущего года.

Так, по словам министра, семья с ребенком от 3 до 7 лет со среднедушевым доходом не более 10 621 руб. в 2020 году сможет оформить ежемесячную выплату на ребенка в размере 5213,50 руб.

Андрей Филиппов сообщил, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Тульской области проживают более 75 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Из них с учетом предложенного критерия нуждаемости потенциальными получателями ежемесячной выплаты в 2020 году будут более 7 тысяч детей.

Также Андрей Филиппов отметил, что федеральные нормативно-правовые акты о введении в субъектах РФ ежемесячной выплаты должны быть приняты до 1 июля 2020 года. После принятия Указа Президента и постановления Правительства РФ министерство подготовит проект закона Тульской области.

Министр подчеркнул, что независимо от сроков принятия официальных документов на федеральном уровне для жителей Тульской области ежемесячная выплата устанавливается с 1 января. Сумму рассчитают за весь период с начала года.

Андрей Филиппов отметил, что новая выплата дополнит существующий демографический пакет для малоимущих и многодетных семей, который действует в регионе с 1 января 2020 года. 

Алексей Дюмин акцентировал внимание на том, что необходимо провести широкую информационную кампанию по новой мере поддержки.

– Важно проинформировать жителей о том, кто может стать получателем выплаты, какие документы нужно будет собрать, и когда начнутся начисления. Это касается и других мер, которые вводятся в субъектах по поручению президента, – сказал Алексей Дюмин.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:25 +1
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